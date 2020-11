RIETI - Coronavirus: 82 nuovi casi su 707 tamponi e 86 nuovi guariti. Tre decessi alla Rsa di Borbona.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 82 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (43) – Cantalice (3) – Poggio Moiano (7) – Amatrice (1) – Borgorose (1) – Cittaducale (5) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (3) – Magliano Sabina (2) – Pescorocchiano (1) – Posta (1) – Poggio Bustone (2) – Poggio Mirteto (2) – Greccio (3) – Caste Nuovo di Farfa (1) – Rivodutri (1) – Antrodoco (2) – Castel S. Angelo (1) – Roccantica (1) – Scandriglia (1).

Si registrano 86 nuovi guariti: (25) Rieti – (10) Contigliano – (3) Poggio Bustone - (1) Torricella in Sabina – (7) Fara in Sabina – (3) Poggio S. Lorenzo – (2) Magliano Sabina – (4) Scandriglia – (1) Castel nuovo di Farfa – (4) Cantalice – (2) Fiamignano – (1) Leonessa – (3) Configni – (3) Borgorose – (1) Casperia – (1) Rivodutri – (4) Cittaducale - (3) Amatrice – (2) Morro Reatino – (1) Colli sul Velino – (1) Petrella Salto – (1) Torri in Sabina – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Pescorocchiano.

Numero tamponi eseguiti:707.

Numero totale dei tamponi eseguiti fino ad oggi in modalità drive-in: 24.597.

Si registrano tre decessi: si tratta di due donne di 98 anni e una donna di 94 anni nella Rs di Borbona.

Totale positivi in provincia di Rieti:1391.

