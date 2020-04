RIETI - «La Cisl Aiuta», è il punto solidale per far fronte all'emergenza economica scaturita dal covid-19. Presso l’ingresso della sede in via Raccuini, adiacente l’ingresso del supermercato Tigre, si consegneranno buoni acquisto ai richiedenti cittadini in difficoltà economica e verrà allestito un banco alimentare per la «spesa sospesa».

Il ricavato sarà quotidianamente trasferito presso il Coc del Comune e sarà messo a disposizione del progetto “Rieti Solidale” in capo all'assessorato ai Servizi Sociali. «Ringraziamo per la collaborazione e il sostegno alla iniziativa il sndaco Cicchetti e assessore ai Servizi sociali Palomba», scrivono in una nota Il segretario generale Carlo Costantini e Il coordinatore di Zona, Paolo Bianchetti. L’iniziativa sarà svolta nelle giornate di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nel rispetto del distanziamento sociale e dei Dpcm in vigore.

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA