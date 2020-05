© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuove disposizioni per accesso cimiteri del territorio del Comune di Rieti. Le ha rese note il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, con una nuova ordinanza ha disposto che:- l’accesso al cimitero monumentale di Rieti e al cimitero di Vazia, al fine di evitare assembramenti, deve avvenire in forma contingentata fino ad un massimo di quaranta visitatori simultanei ogni ora con una permanenza massima di un’ora per ogni visitatore, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossando obbligatoriamente la protezione delle vie respiratorie (mascherina) e guanti monouso;- l’accesso ai cimiteri delle frazioni deve avvenire in modo da rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossando obbligatoriamente la protezione delle vie respiratorie (mascherina) e guanti monouso;- l’accesso al cimitero monumentale di Rieti è consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 8,15 alle ore 19, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 12,45 e dalle ore 15,00 alle ore 19;- l’accesso al cimitero di Vazia e agli altri cimieri delle fazioni è consentito tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle ore 20;- sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;- sono sospese tutte le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori dei cimiteri e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.- l’arrivo dei trasporti funebri deve essere preventivamente concordato con i custodi del cimitero, telefonicamente, chiamando il numero 0746-287305 o il n. 348-4046225 in reperibilità, anche fuori l’orario di apertura degli uffici.