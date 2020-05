© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Aspettando l'ordinanza regionale, che - da quanto si apprende - verrà diramata entro la giornata odierna, anche a Rieti tornano a riaprire i battenti i centri sportivi dove è possibile garantire sport individuali all'aperto. tennis, padel, atletica leggera in primis per la gioia di chi pratica questi sport sia da un punto di vista amatoriale, che professionistico.«Sono soddisfatto che la Regione Lazio abbia ascoltato le richieste del nostro territorio, lo sport è salute e inoltre i nostri imprenditori del settore hanno bisogno di lavorare dopo un lungo lock down - afferma Roberto Donati, delegato allo Sport del Comune di Rieti - Sono contento che possano farlo gia da lunedì 18 maggio per gli sport individuali all’aperto. Invito tutti, sportivi ed imprenditori, a continuare nell’applicarsi con la massima responsabilità nell’attuare i criteri di sicurezza e di buon senso al fine di tenere sotto controllo la curva epidemiologica, come fatto in questi mesi. Grazie per la collaborazione».Tra questi, il "Gudini" è già pronto per accogliere i tanti amanti del padel che da giorni hanno preso d'assalto il numero di telefono dell'imprenditore reatino, nonché gestore del centro, Luca Lodovici per prenotare l'ora.«Finalmente torniamo ad una parvenza di normalità - dice con tono soddisfatto - Per ora si riapre agli amanti del padel e per questa prima settimana abbiamo già esaurito le prenotazioni, ma in attesa di tempi migliori è già qualcosa».Tre i campi a disposizione dei padelisti, che all'occorrenza potranno usufruire anche dei locali spogliatoi del centro sportivo, che sotto questo aspetto può fornirne diversi.«Probabilmente in un primo momento nin tutti li utilizzeranno - dice ancora Lodovici - perché la diffidenza è ancora a livelli alti, ma il centro sportivo garantirà la sanificazione necessaria tra un turno e l'altro. Sotto questo aspetto non c'è un regolamento ancora ben definito, probabilmente ci verrà comunicato in giornata, ma per buonsenso e rispetto reciproco ci siamo già attivati per fare in modo che il centro possa garantire anche questo servizio».Comunque, chi deciderà di non arrivare al campo già pronto per sfidare gli avversari, entrando nello spogliatoio avrà l'obbligo di riporre i propri effetti personali nel borsone e portarselo dietro, così da non lasciare alcunché di potenzialmente contaminabile negli spazi comuni. E una volta fatta la doccia, sarà cura degli inservienti del centro sportivo santificare l'ambiente rendendolo fruibile per chi arriverà dopo.