RIETI - Coronavirus, attivato, finalmente, l’Atm delle Poste a Casperia. Lo sportello con il quale si potranno fare prelievi e le altre operazioni previste dagli Atm postali è in funzione da oggi dopo che nei giorni scorsi, era stato sollecitata la sua attivazione dal sindaco Marco Cossu il quale, aveva scritto alla direzione delle Poste, ricordando anche che in questo momento di emergenza sanitaria e con le restrizioni imposte anche nel muoversi verso altri Comuni da parte delle persone, il paese era e restava sprovvisto di un servizio importante come un punto dove poter effettuare prelievi di contanti.

Dopo una sollecitazione per il tramite della Prefettura e un articolo de Il Messaggero che si era occupato dell’argomento, ad inizio settimana la situazione si è finalmente sbloccata e i tecnici della società che gestisce il funzionamento degli sportelli Postali hanno eseguito le restanti operazioni che mancavano al fine di attivare lo sportello situato ad inizio del nuovo parcheggio a ridosso della piazza principale.

La prima operazione la fa il sindaco. La prima operazione compiuta per provare lo sportello è stata eseguita subito dopo l’attivazione dallo stesso primo cittadino di Casperi,a Marco Cossu.

“Non è tempo di inaugurazioni purtroppo – ha detto il sindaco - ma ci tenevo a condividere con la comunità questa importante novità. Grazie alle Poste Italiane per aver colto il nostro bisogno soprattutto in questo periodo di emergenza. Grazie alla Regione Lazio nella persona di Cristiana Avenali responsabile dell'ufficio Piccoli Comuni per esserci sempre stata vicina. Grazie alla stampa locale per aver contribuito a far sentire la nostra voce. Grazie alla Prefettura di Rieti per il supporto istituzionale”.

