RIETI - In osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e comunali, l’Ater di Rieti ha provveduto in via precauzionale, nelle giornate di sabato e domenica, alla completa sanificazione degli uffici di via degli Olivi. Inoltre, si comunica che da oggi, lunedì 9 marzo, l’accesso da parte di terzi non dipendenti dell’Ater è consentito solo per questioni urgenti ed indifferibili e, comunque, solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico con l’ufficio interessato fino a diverse comunicazioni. Saranno inoltre adottate ulteriori misure di organizzazione interna per il personale in osservanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus.



I riferimenti telefonici e gli indirizzi mail sono a disposizione sul sito internet aziendale www.aterrieti.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA