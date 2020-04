RIETI - Uova di Pasqua ai bambini di Greccio. In tempo di Coronavirus succede anche questo. E accade anche che stamattina in tanti, rispondendo al citofono di casa, si sono sentiti rispondere: “E’ la protezione civile, stiamo consegnando le uova, c’è n’è una anche per vostro figlio”.

Stupore e gioia si mescolano, l’entusiasmo dei più piccoli fa il resto. Srotolando il biglietto, avvolto da un nastro azzurro, ci si accorge che quell’uovo di cioccolata, non di grande valore ma dall’enorme significato simbolico, è il regalo che Comune e Pro loco di Greccio hanno voluto fare ai bambini che da oltre un mese sono chiusi in casa insieme alle loro famiglie.

“L’amministrazione comunale di Greccio, insieme alla Pro loco, hanno pensato di regalare ai più piccoli un momento di serenità e di normalità in questo periodo così duro per tutti – spiega il sindaco, Emiliano Fabi, a cui fa eco la presidente della Pro loco, Anna Paolo Sebastiani –. Durante la giornata di venerdì (oggi, ndr), grazie al fondamentale aiuto dei volontari della protezione civile, sono state consegnate uova di Pasqua a tutti i bambini fino ai dieci anni di età. Sicuramente un piccolo gesto simbolico, che esprime la volontà di tutti noi di superare questo periodo, ripartendo proprio dal sorriso dei più piccoli. Colgo l’occasione per porgere a tutte le famiglie i miei più sinceri auguri di una buona Pasqua. Uniti vinceremo questa battaglia”.

