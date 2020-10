Coronavirus: positivo insegnante dell'elementare di Stimigliano centro. Due classi in quarantena

RIETI- Insegnante della scuola elementare di Stimigliano centro, positivo al Covid-19. La notizia è stata resa nota pochi minuti fa dal sindaco Franco Gilardi che ha annunciato l'avvio della quarantena per le classi seconda e terza elementare.

"A seguito di una comunicazione per le vie brevi- dichiara Gilardi- il dirigente scolastico mi ha informato che un docente della scuola elementare è risultato positivo al test Covid 19,pertanto solo le classi seconda e terza elementare del plesso si Stimigliano centro resteranno chiuse a partire da domani martedì 20 ottobre 2020 fino a data da destinarsi. Resta inteso che gli alunni delle rispettive classi dovranno rimanere in regime di quarantena preventiva fino a nuova disposizione. Le lezioni per tutti gli altri studenti proseguiranno regolarmente".

