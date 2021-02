RIETI - Chiuso l'istituto alberghiero di Amatrice, con sede a Rieti. Il provvedimento è scattato a seguito del riscontro di positività da covid tra gli studenti.

Gli alunni di tutte le classi, anche alla luce del fatto che molti di loro alloggiano in convitto, sono stati posti in quarantena precauzionale, mentre sono state avviate le indagini epidemiologiche e si attendono le date in cui verranno eseguiti i tamponi.

