RIETI - Suoneranno un rintocco ogni sera, alle 21 in punto, come ieri sera, le campane di tutta la Diocesi di Rieti. Lo ha ordinato il Vescovo del capoluogo reatino, monsignor Domenico Pompili, «per cercare di tenere insieme la comunità cristiana», ha spiegato in un video, perché «la campana è tradizionalmente segno di comunità e pericolo».



Ma anche per dare alle famiglie e ai singoli «la possibilità di ritrovarsi insieme per un momento di preghiera domestica». «Così - ha aggiunto ancora Pompili -, sia pur a distanza di sicurezza, manterremo un contatto. In attesa che presto, tutto questo, sia soltanto un ricordo» © RIPRODUZIONE RISERVATA