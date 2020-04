RIETI - Buon senso, bisogna avere buon senso. Sempre, al di là delle regole scritte e delle norme codificate. Ce lo insegnano i genitori fin da piccini, lo impariamo a scuola con i professori che ce lo ripetono per ogni materia, la vita ce lo impone ogni giorno. Eppure. Eppure molto spesso viene dimenticato, accantonato, calpestato con inusitata testardaggine, tanto che l'impressione che si ricava è che l'azione sia voluta, abbia un secondo fine per cui il buon senso è preferibile non rispettarlo. Tanto non è scritto, o per meglio dire, codificato in nessun manuale.

La storia che stiamo per raccontarvi appartiene a questa tipologia, alla volontà lucida di chiudere il buon senso in un cassetto a doppia mandata. Accade che un giovane di Rocca Sinibalda (piccolo e splendido comune del Reatino, con un castello da favola), educato e preciso, come viene definito in paese, abbia bisogno di fare scorta di materiale che, nell'emporio del paese non trova. E per farlo abbia bisogno di recarsi in un altro comune. A Rieti, il capoluogo, distante poco più di 15 chilometri. Certo, in questi tempi di coronavirus e restrizioni, è un bel problema. Ma i presidi sanitari di protezione in paese non li ha nessuno, il pellet per riscaldare l'abitazione dove vive con la famiglia gli serve, così come il cibo per far mangiare il suo gatto. A Rocca Sinibalda, meno di 800 abitanti divisi su sette frazioni, non c'è nessuno che lo vende.

Ma il nostro giovane è coscienzioso e prima di mettersi in macchina si reca in Comune, nell'ufficio del sindaco Stefano Micheli, per chiedere se può spostarsi fino a Rieti per fare le compere necessarie. E stessa domanda pone al maresciallo della stazione dei carabinieri, spiegando ad entrambi che deve comprare i dispositivi di sicurezza necessari e che rispetterà le distanza di sicurezza. Viene rassicurato e gli viene spiegato che dovendo comprare prodotti necessari - mascherine, guanti in lattice e il pellet per il riscaldamento - può recarsi a comparli fuori dal territorio comunale, non potendoli acquistare in loco, in quanto non c'è nessuno che li vende. Gli viene inoltre spiegato che gli abitanti di Rocca Sinibalda, che, ricordiamo, è un paese interno e montano, avevano diritto di recarsi a Rieti.

Il nostro si mette in macchina e imbocca la Salaria, direzione Rieti. Non fa molti chilometri prima di essere fermato da una pattuglia della Stradale di Rieti, in servizio lungo la consolare. Patente, libretto e la frase di rito di questi tempi: dove sta andando? Perché si è allontanato dalla sua residenza? Il ragazzo - che per inciso ancora non lavora - spiega per filo e per segno cosa deve fare, perché si deve recare a Rieti e con chi ha parlato prima di mettersi in auto per dirigersi verso Rieti.

Gli agenti di pattuglia non fanno una piega. In silenzio prendono le generalità del ragazzo, trascrivono i suoi dati e poco dopo gli consegnano in mano un verbale da 500 euro. Prendere senza lasciare. Il ragazzo di Rocca Sinibalda, quasi stordito dall'inaspettato epilogo, prova a farfugliare qualcosa ma non c'è ragione che venga ascoltato. Neppure quando chiede di chiamare l'ufficio del sindnaco o il comandante della stazione dei carabinieri di Rocca Sinibalda. «Se vuole - gli viene risposto - può fare ricorso al Prefetto. Non abbiamo ora modo di verificare le sue affermazioni, accerteremo la validità direttamente dagli uffici del prefetto. Buongiorno».

Il ritorno a casa è da incubo, il racconto al sindaco e al maresciallo di quanto accaduto doveroso. Ed è stato proprio il primo cittadino, Stefano Micheli, a rendere pubblico quando accaduto, denunciando l'insensibilità dei due agenti della pattuglia della Stradale e sottolineando un aspetto importante della vicenda. Ricorso al Prefetto a parte, il ragazzo per contestare la contravvenzione dovrà ora recarsi in un ufficio postale, avvicinarsi ad altri impiegati, toccare superfici, inviare una raccomandata a sue spese, aspettare risposta, con un incremento di stress aggravato dalle difficoltà per pagare una sanzione così spropositata. Nel frattempo non è riuscito ad acquistare i presidi sanitari che gli servivano e il combustibile per riscaldarsi.

Sena dilungarsi oltre, domandiamo soltanto: in questa storia, il buon senso dov'è? Certo, il codice stradale non lo contempla in nessun articolo, ma alla scuola di Polizia dove gli inflessibili agenti hanno studiato siamo certi che qualcuno, almeno una volta, avrà fatto cenno al “buon senso”. E, forse, sarà bene dargli una rispolverata per mandarlo a memoria per bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA