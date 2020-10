Coronavirus: professoressa positiva, cinque classi in quarantena al polo didattico di Poggio Mirteto

RIETI - Professoressa positiva al covid-19. Quarantena per tutti gli studenti incontrati negli ultimi giorni in aula. Dopo la quinta classe dell'indirizzo Turistico, da questa mattina, al Polo didattico di Poggio Mirteto la quarantena è scattata per altre quattro classi: primo, quarto e quinto Cat e quinto anno Professionale Mat.

Come da protocollo è stata la Asl a comunicare la misura alla scuola che, già pronta ad affrontare situazioni di questo tipo, ha allertato famiglie e colleghi della docente contagiata e attivato già da questa mattina la didattica a distanza. Sia per il caso della ragazza del Turistico che in questo caso i contagi non sono avvenuti all'interno della scuola.

