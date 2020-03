© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le infezioni ai tempi di facebook e whatsapp si doffondono con una velocità letale, a volte anche più del virus stesso, anche perchè nella maggior parte dei casi non sono vere. Al contrario, sono fake news che escono dai bar e approdano sui social generando timori e allarmi infondati.E la Bassa Sabina, seppur distante chilometri e chilometri dalle aree rosse del Covid19, non sembra essere immune dalla psicosi virtuale. A tal punto da indurre due amministrazioni locali a dichiarare guerra a chiunque generi allarmismo diffondendo notizie non vere.«Si comunica - si legge nella nota pubblicata sulle pagine Facebook istituzionali di Poggio Catino e Poggio Mirteto - che, notizie inerenti a casi di Coronavirus su questo territorio sono completamente prive di ogni fondamento, il comune si riserva ogni eventuale denuncia agli organi competenti per procurato allarme a chi diffonde notizie del genere».