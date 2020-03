IL NUMERO VERDE ASL

RIETI - Un percorso specifico ed isolato per chi ha sintomi influenzali, compatibili con il coronavirus e, da questa mattina, due tensostrutture montane all'esterno del pronto soccorso che fungeranno da pre-triage. Si rafforzano al de Lellis le misure di prevenzione in ordine al possibile conagio da coronavirus.L'Asl di Rieti, quindi, nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus e nell'eventualità che vi sia un afflusso superiore a quello attuale, in prossimità del pronto soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti ha fatto questa mattina installare l'isola pre triage formata da due tensostrutture di sete metri per sette metri.L'installazione sè avvenuta grazie agli uomini della Protezione civile Noe Rieti, Rieti 93, Valle del Velino e Gruppo comunale Cittaducale.Con l'occasione, la direzione aziendale della Asl di Rieti, in una nota ha sottolienato che «il numero verde Asl Rieti 800 938 875, istituito ieri dall'Unità di Crisi aziendale, può essere utilizzato esclusvamente per informazioni inerenti la situazione in atto legata al Coronavirus».