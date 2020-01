© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presente anche l’Asl di Rieti, con il responsabile di Malattie infettive del de Lellis, Mauro Marchili, a Roma all’istituto Spallanzani, alla riunione operativa per la gestione di eventuali casi nel Lazio di persone con sospetta patologia da Coronavirus. I casi verranno gestiti in maniera centralizzata proprio dall’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani. Per l’eventuale gestione di casi pediatrici, la collaborazione e l’indicazione di centralizzazione è attraverso l’ospedale Bambino Gesù.«I sintomi iniziali della malattia da coronavirus di origine cinese - spiega l’Asl di Rieti - sono identici a quelli conseguenti a germi comuni che aggrediscono le vie respiratorie e che, in questo periodo in cui il virus influenzale raggiunge la sua massima diffusione nella popolazione, sono estremamente frequenti. La malattia va sospettata solo in caso di viaggio nelle zone a rischio o contatto con persone infette. Allo stato attuale non sono stati segnalati casi, neppure sospetti, in provincia di Rieti».