Coronavirus, nuova positività alla scuola media. Quarta classe in quarantena in pochi giorni

RIETI - Nuova positività nella scuola media “Orazio” di Passo Corese. È stata accertato da un tampone molecolare il contagio di un bambino frequentante una prima classe della media coresina. La quarta, nel giro di pochi giorni a essere posta in quarantena. Il 29 era stato stabilito l’isolamento per altre due classi prime e una seconda media con l’attivazione della didattica a distanza. In quel caso a essere positivo era un docente.

Tutti gli alunni della classe prima che il nella giornata del 29 gennaio sono entrati in contatto con il positivo resteranno in quarantena fino al 12 febbraio, nel frattempo studenti e docenti verranno chiamati dalla Asl per fissare la data del tampone.

