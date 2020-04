RIETI - E' morto il comandante della compagnia di Finanza di Antrodoco, il Luogo Tenente Salvatore Balbi, 57 anni. Ricoverato in un primo momento nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale de Lellis dopo essere risultato positivo al CoVid-19, Balbi è stato poi trasferito presso la Terapia Intensiva del nosocomio reatino dove negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate e nonostante le cure del caso, non ce l'ha fatta a superare la fase critica.



Era il 30 marzo quando il luogo tenente scopri la positività e all'epoca dei fatti la caserma di Antrodoco venne chiusa per essere sanificata. Anche l'Associazione Sicurezza & legalità, sul proprio profilo Facebook annuncia il decesso e "si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia