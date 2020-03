I NUOVI ORARI

RIETI - A Casperia, sul fronte medico di base, si sta tornando alla normalità. E’ di poco fa la notizia che da martedì 10 marzo sarà disponibile un secondo medico che andrà, insieme al dottor Gennaro Palermo, a garantire la copertura dei pazienti ampliando notevolmente l’orario di apertura dell’ambulatorio. Si tratta della dottoressa Ligia Zamfir, alla quale si possono rivolgere tutte le persone attualmente senza medico di base, ovvero quelle a cui non è stata consegnata la tessera cartacea con il nome del medico scelto.E’ una importante risposta alle esigenze di una comunità restata da oltre un mese scoperta del medico di base dopo il pensionamento del dottor Maurizio Montesi. In queste giornate particolari dove peraltro sale anche l’ansia riguardo le notizie che arrivano dal resto d’Italia sul Coronavirus, il medico di base diventa ancor più figura importante di riferimento per comportamenti da tenere, suggerimenti e consigli.In attesa che arrivi poi il nuovo medico titolare per il quale ci vorrà ancora del tempo, gli orari dell'ambulatorio di Casperia (nella foto) saranno i seguenti: Lunedì: 9,00 – 12,00 (dott.ssa Ligia Zamfir) | 17,00 – 19,00 (dott. Gennaro Palermo); Martedì: 16,00 – 18,00 (dott.ssa Ligia Zamfir); Mercoledì: 9,00 – 12,00 (dott.ssa Ligia Zamfir) | 17,00 – 18,30 (dott. Gennaro Palermo); Giovedì: 15,00 – 17,00 (dott.ssa Ligia Zamfir); Venerdì: 9,00 – 11,00 (dott.ssa Ligia Zamfir).