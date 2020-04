RIETI - Quanti e quali danni avrà prodotto il coronavirus alla fine della pandemia, lo scopriremo forse tra qualche mese, nel frattempo sono tante le aziende locali che si leccano le ferite e cercano in qualche modo di tenere duro in attesa che il Paese riparta.

La storia

Non è "immune" dalla devastazione che il CoVid-19 si sta lasciando dietro, l'attività di articoli sportivi che da oltre 20 anni rifornisce molte società reatine e non solo di materiale tecnico per praticare, ognuna la propria disciplina: Mariani Sport. Nello store di Campoloniano, papà Renato insieme ai figli Francesco e Matteo e ai due dipendenti Stefano e Mattia, in questo momento non possono far altro che prendere coscienza con la realtà, pensare a come ripartire quando tutto sarà finito, non senza capire come fronteggiare l'oggi.

Ma il dinamismo e la freschezza mentale che ha sempre caratterizzato il modo di fare di Francesco e Matteo, sta già dando i primi frutti: come? Ce lo spiega direttamente il maggiore dei due, Francesco, che tra l'altro è anche l'amministratore della società.

«Dal momento stesso che è scattata l'emergenza sanitaria, non ci siamo persi d'animo ed abbiamo immediatamente potenziato il canale e-commerce alimentando la vendita online dei nostri prodotti. A questo abbiamo aggiunto una sorta di riconversione dell'attività chiudendo un accordo coomerciale con un'importante azienda bresciana che produce mascherine di stoffa lavabili e quindi riutilizzabili, che ci ha permesso di tenere il motore della nostra attività ancora acceso».

Vi siete riconvertiti al biomedicale, insomma, ma nei vostri cataloghi questi prodotti erano già esistenti...

«Sì, non abbiamo fatto altro che ribaltare completamente l'ordine di composizione del catalogo stesso ed essere il più aderenti possibile con la realtà. Purtroppo in questo momento lo sport nazionale e quindi anche locale, è fermo: palestre e centri sportivi chiusi, alcuni campionati fermi, altri addirittura sospesi. Se non facevamo così sarebbe stata ancora più dura».

Quindi avete gli strumenti per rifornire qualsiasi tipo di azienda che vi dovesse chiedere una partita di mascherine?

«Assolutamente sì ed anche in tempi brevi. Abbiamo già consegnato su territorio locale una serie di forniture ed altre stanno per essere sottoscritte: parliamo sia di aziende private, che di enti pubblici perché noi con assoluta trasparenza, non appena abbiamo avuto l'ok dall'azienda di Brescia per poter iniziare la vendita, abbiamo inviato una pec a tutti gli enti statali e parastatali la nostra offerta con tanto di scheda tecnica del prodotto che gli stavamo sottoponendo e in tanti ci hanno fatto anche i complimenti per come abbiamo gestito la cosa».

Ecco, ma avete già idea di quanti e quali danni economici può aver prodotto questa "bestia" di virus?

«Ancora no, però non sarà di poco conto. Diciamo che la riconversione della vendita in questa fase ci permette per lo meno di non disattendere gli accordi presi e sottoscritti con le aziende che ci riforniscono di prodotti, ma è chiaro che se non si ripartirà a breve, la crisi si potrà acuire».

Da anni ormai siete il punto di riferimento di tante società sportive del territorio (e non), molte delle quali si esprimono a livello professionistico o semi-professionistico: con loro come sono i rapporti in questa fase?

«Diciamo che la maggior parte di queste ci hanno già contattato e stiamo pianificando come gestire gli aspetti economici della stagione in corso, ma c'è anche qualcuno che ha approfittato della situazione per addurre giustificazioni ad eventuali mancati pagamenti. Io credo che se in ambito locale non ci si aiuterà a vicenda, ne usciremo male tutti: sono convinto del fatto che poi alla lunga il buonsenso prevarrà su tutto il resto e si troverà un accordo anche con chi pensa che l'emergenza sanitaria può rappresentare un buon motivo per non rispettare gli accordi presi in estate».

Mariani Sport, da sempre, ha legato il proprio brand alle prime squadre di ogni disciplina della città: ma coi vari campionati di basket, futsal e calcio che si avviano alla chiusura (alcuni già sono stati già dichiarati conclusi) quanto perdete da un punto di vista pubblicitario?

«Tanto, perché noi quando sottoscriviamo una fornitura con la Npc, piuttosto che col Fc Rieti o col Real Rieti, la nostra quota-sponsor la mettiamo sempre. E questo, poi, sarebbe dovuto essere il periodo della stagione che tradizionalmente le società utilizzano per decidere le forniture future o rinfrescare quelle già in corso. E' una bella botta, non lo nego, ma spero che a breve si possa tornare ad intravedere uno spiraglio di luce».

Hai a disposizione una domanda-jolly: spendila come meglio credi, sempre riferita al momento che stiamo vivendo...

«Ti ringrazio di questa opportunità perché essendo figlio di un'infermiera, che di conseguenza è sempre in prima linea, vorrei rivolgere un ringraziamento a tutto il personale sanitario che da mesi ormai combatte per strappare alla morte tanti pazienti che si ammalano di coronavirus, mettendo a repentaglio la propria vita. Loro sono i veri eroi, loro sono l'esempio da cui trarre spunto per non mollare mai e tentare di pensare sempre positivo».

