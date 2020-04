RIETI - Il medico reatimo Luca Urbani indossa di nuovo il camice e scende in trincea nella lotta contro il coronavirus.



Il medico e pezzo di storia del volo a vela reatino ha infatti risposto alla richiesta della task force di medici avanzata dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria del Covid-19, scegliendo così di tornare in prima linea dopo la meritata pensione. © RIPRODUZIONE RISERVATA