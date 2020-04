RIETI - Coronavirus, riapriranno al pubblico da lunedì prossimo le due attività commerciali, il Forno di Torri in Sabina e il negozio di alimentari di Forano, che erano stati chiusi a metà marzo dopo che il titolare, Giacomo Del Vescovo, aveva annunciato via social che era risultato positivo al test sul Covid 19.

Il giovane di Torri in Sabina resta a casa ancora in isolamento domiciliare anche se sta bene, mentre i familiari, che non hanno mai presentato o palesato sintomi di alcun genere e che a loro volta erano sti messi in quarantena in via precauzionale, finito il periodo di isolamento, sono tornati ad allestire quanto necessario per poter riaprire. Saranno loro in questa fase ad occuparsi di Forno e negozio in attesa che torni anche Giacomo.

L'annuncio. Ad annunciare la riapertura sempre la pagina facebook del negozio “Le Delizie del forno – Alimentari” gli stessi proprietari che gestiscono a conduzione famigliare le attività, il forno a Torri in Sabina, l'alimentari in via del Passeggio a Forano.

Ecco l’annuncio che ha trovato subito il consenso e il plauso dei clienti per come è stata gestita sin dall’inizio la problematica della positività del titolare contagiato, il quale, ricordiamo aveva subito reso noto la sua situazione proprio per tutelare la clientela avvisando che chiunque fosse stato a contatto con lo stesso si sarebbe dovuto rivolgere al medico o chiamare i numeri d’emergenza dedicati.

“Si avvisa la gentile clientela, che lunedì 6 aprile le nostre attività di Torri in Sabina e Forano riapriranno. Alleghiamo la copia della disinfestazione dei locali. Dopo la disinfestazione, abbiamo tolto e buttato tutti i prodotti da forno, anche se confezionati e sigillati. Ringraziamo le autorità locali e le persone che ci sono state vicino in questi giorni non facili, anche con un piccolo messaggio. Vi ricordiamo che effettuiamo anche consegne a domicilio. Giuliana 3284698180 Sara 3292258219”.

