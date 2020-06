Coronavirus: non ci sono nuovi casi, l'Asl conteggia oggi il positivo di Montopoli

RIETI - Coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19, il soggetto che Il Messaggero aveva già conteggiato iei. Il soggetto è residente/domiciliato nel comune di Montopoli in Sabina ed è riferibile al cluster dell’Ircss San Raffaele Pisana di Roma.

17 sono i contatti in sorveglianza domiciliare. Sintomatici 0. 3 soggetti sono usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Il numero totale dei soggetti positivi in sorveglianza domiciliare in provincia di Rieti sale a 18.



