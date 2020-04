RIETI - Coronavirus, si evidenziano 3 decessi: 1 paziente, uomo, 84 anni, deceduto presso il reparto Covid dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. 1 paziente, uomo, 57 anni, deceduto presso la Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, il comandnate della stazione della Finazna di Antrodoco. 1 paziente, uomo, 54 anni, deceduto presso il reparto Covid dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, non si evidenziano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

In provincia di Rieti i soggetti positivi al test Covid 19 scendono a 358.



Scendono a 78 i soggetti in sorveglianza domiciliare: di questi, 57 sono asintomatici, mentre 21 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. Sono invece 26 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Risultano tutti guariti gli operatori e gli ospiti della casa di riposo di Fara in Sabina ‘Il Gabbiano’. Si evidenziano inoltre altri 5 guariti di cui, 1 soggetto è residente/domiciliato nel comune di Rieti, 3 soggetti residenti/domiciliati nel comune di Fara Sabina, 1 soggetto residente/domiciliato nel comune di Petrella Salto. Il totale dei guariti sale pertanto a 35.

Ultimo aggiornamento: 15:14

