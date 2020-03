© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’infermiera di Poggio Moiano, risultata positiva al Covid-19, tranquillizza i concittadini via Facebook. Il contagio della donna è connesso al focolaio di Fara Sabina, perché per lavoro è stata in contatto con l’operatore sanitario di Passo Corese di ritorno dalla settimana bianca nel nord Italia a fine febbraio.“Non dovete temere nulla – scrive - perché non sono stata a contatto non nessuno, dal momento che ho avuto la febbre mi sono messa in autoquarantena. Noi infermieri e medici siamo sempre in prima per fare il nostro lavoro e nessuno ci tutela”. Poi le parole di ringraziamento nei confronti del sindaco medico Sandro Grossi, che l’ha visitata e si trova in isolamento in attesa di eseguire il tampone (previsto per questa mattina). “State tranquilli – aggiunge la donna – e attenetevi alle disposizioni del sindaco e grande medico Sandro Grossi che è stato l’unico a farmi visita di domenica con la febbre”. Il post, che aveva ricevuto numerosi commenti, dalla tarda mattinata di oggi non è più visibile.