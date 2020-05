RIETI - Mascherine per chi lavora in prima linea. Con questo intento i Giovani di Forza Italia ieri hanno consegnato presso la Questura provinciale di Rieti le mascherine acquistate grazie alla raccolta fondi promossa dal partito giovanile.

«Con me era presente il dirigente provinciale giovanile di Rieti Emanuele Coronetta, insieme al quale abbiamo donato diverse mascherine chirurgiche direttamente nelle mani del Questore Maria Luisa Di Lorenzo - spiega Tony La Torre responsabile organizzazione di Forza Italia Giovani Lazio- Il Questore ci ha accolti affettuosamente, ringraziandoci a nome di tutte le forze dell’ordine per il nostro gesto. Abbiamo promosso l’iniziativa su tutta la regione, con il ricavato della nostra raccolta fondi online abbiamo potuto acquistare diverse centinaia di mascherine distribuite poi a tutte le questure provinciali dai propri rappresentanti del partito giovanile».

«E’ stato un gesto simbolico ma fatto col cuore - prosegue La Torre - per dimostrare la nostra vicinanza e la nostra gratitudine a chi da sempre, ed oggi ancor di più, è in prima linea per la nostra difesa ed incolumità. Spero che questa pandemia oltre a tutto il male che ha portato seco ci lascerà anche un modo diverso e migliore di vedere la vita ed i rapporti interpersonali, ma anche più rispetto per chi ci salvaguarda, spesso non giustamente gratificato per i propri sforzi a favore della collettività».

«Ringrazio - conclude La Torre - il coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti per il suo grande impegno e la sua fiducia, il nostro coordinatore regionale Alessio Pagliacci per l’aiuto concreto e costante a noi tutti, il dirigente provinciale Coronetta per avermi accompagnato alla consegna, il coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Grassi per il supporto e tutti i giovani che giornalmente si spendono per la nostra causa».

