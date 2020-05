RIETI - A quasi due mesi dallo shotdown generale che ha interrotto, inevitabilmente, anche tutte le attività sportive, i responsabili della scuola calcio Football Rieti FD18 si stanno adoperando affinché si possa ripristinare una parvenza di normalità quando governo e Figc daranno indicazioni ben definite.

A parlarne è il responsabile organizzativo della scuola calcio, Gennaro Isaia, il quale col ragionamento parte da un punto fermo, non da poco: la possibilità di poter usufruire di una struttura - il "Gudini" - che, con le dovute accortezze, si presta per accogliere i tesserati in sicurezza.

«Con Luca Lodovici, che ne detiene la gestione - spiega Isaia - avevamo sottoscritto un contratto pluriennale che, vista la situazione, ci permetterà di ripartire da una base solida dove, strutturando gli orari di lavoro dei diversi gruppi e messa a punto la sanificazione dei locali-doccia tra un turno e l'altro, si potrà ritornare ad una normalità vigilata senza subire grossi scostamenti rispetto all'ultima stagione».

Evidentemente, l'emergenza sanitaria potrebbe togliere al serbatoio amarantoceleste-gialloblù un numero di tesserati perché la diffidenza (almeno all'inizio) ed il timore di contagio non è che svanirà così in un batter di ciglia, ma a detta di Isaia, il contatto quasi quotidiano con tutti i ragazzi lascia ben sperare.

«Con loro ci sentiamo costantemente - racconta il responsabile organizzativo - ognuno ha il proprio piano di lavoro e continuano a tenersi in allenamento, seppur da casa e a questo abbiamo abbinato una piattaforma per tutti gli istruttori di base e i tecnici, per condividere video, analisi, e piani di sviluppo futuro. A tal proposito mi preme sottolineare che l'attuale staff tecnico ha manifestato la volontà di continuare ad investire su questo progetto e credo che sia per la società, che per i ragazzi stessi, sapere di ritrovare la stessa "famiglia" che avevano lasciata dopo l'ultimo allenamento, possa rappresentare un punto in più a favore».

E nel futuro del Football Rieti FD18 s'intravede anche l'affiliazione con la Ternana, al di là di quello che sarà il destino del Fc Rieti (il sentore è di una permanenza in C d'ufficio, ndr). «Le due cose possono camminare di pari passo - conclude Isaia - da tempo la Ternana attinge al nostro vivaio, sà che il materiale umano da un punto di vista tecnico-qualitativo è performante e non è di certo un caso se la convergenza è quella di attivare una vera e propria affiliazione. Il Rieti? Se la società ha il piacere di continuare ad utilizzare la nostra scuola calcio per disputare i vari campionati nazionali e regionali, noi siamo assolutamente a disposizione, anche perché non ci dimentichiamo che il 50% di questa realtà fonda radici proprio nel Fc Rieti».

