RIETI - Coronavirus. Parola d'ordine "collaborazione". In un momento in cui aiutare i cittadini di Fara Sabina in difficoltà è una priorità che abbatte gli steccati politici, dalla maggioranza arriva il plauso all'iniziativa di Fara bene comune e partiti del centrosinistra. La proposta dell'opposizione è quella di far aprire al Comune un fondo destinato alle fasce più provate dall'energenza Covid-19.

"I gruppi Fara 3.0 e Fratelli d'Italia condividono -si legge nella nota diffusa - lo spirito con il quale i gruppi di minoranza​ chiedono la costituzione di un fondo per integrare le risorse a favore delle famiglie in difficoltà e ritengono prioritario in questo momento unire tutte le forze. Data però​ la necessità di essere tempestivi nel dare risposte alla cittadinanza hanno preferito mettere in campo azioni dirette. Il gruppo Fara 3.0 ha istituito un fondo utilizzando risorse personali dei consiglieri e devolvendo l' indennità amministrativa degli assessori Corradini e Trambusti a favore delle associazione di volontariato come Protezione civile, Croce Rossa, Associazione nazionale carabinieri e Guardie ambientali. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha costituito una raccolta fondi che vedrà integrare le risorse alimentari per la realizzazione di pacchi che verranno gestiti dalle parrocchie e dalla Croce Rossa. Riteniamo giusto e necessario unirsi per dare risposte ed ogni iniziativa a favore della nostra comunità è meritevole di sostegno. Ci auguriamo- concludono- che il sindaco dia riscontro positivo verso le proposte che saranno avanzate dal gruppo consiliare Fara bene comune".

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA