RIETI - Dopo un mese di chiusura, riapre “Bimbo Più” negozio di articoli per bambini e rivenditore ufficiale Chicco attivo nel comune di Fara Sabina dal 1986, prima a Talocci poi dal 2004 nell’attuale sede di via XXIV Maggio a Passo Corese.Secondo il nuovo decreto governativo il negozio ha potuto riaprire i battenti e da ieri ha ripreso a pieno ritmo l’attività.“Siamo tornati operativi – spiega la titolare Anna Rita Tranquilli - . Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, a parte il giovedì pomeriggio che coincide con la nostra chiusura settimanale. Credo che la scelta di far riaprire i negozi per i bambini sia legata a un fattore di pura necessità. Durante la chiusura siamo stati contattati da tantissimi clienti, tra questi soprattutto donne incinte prossime alla fine della gravidanza che non avevano il necessario per preparare la valigia da portare in ospedale (dagli indumenti per i neonati a quelli per la mamma). Ci hanno chiamato tanti genitori di bambini piccoli, di due o tre anni che, non avendo fratellini e quindi vestiti da poter riutilizzare, avevano bisogno di acquistarne di nuovi perché quelli dello scorso anno non andavano più bene”.Poco dopo la riapertura molte persone si sono recate nell’attività commerciale. Alle 10.30 di oggi nel negozio erano passati già diversi clienti, mentre altri avevano contattato l’esercizio commerciale per avere conferma della riapertura. Gli acquisti hanno riguardato solo cose utili. Priorità a intimo e scarpe per i più piccoli.“La gente chiede soprattutto body in cotone leggero, calzini, scarpe – conclude la titolare -: tutte cose utili specie in coincidenza con il cambio di stagione”