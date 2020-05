Fondo emergenza Covid-19

RIETI - Alla vigilia del primo maggio, l’Amministrazione comunale di Fara Sabina vara un pacchetto di misure che puntano a sostenere nella “fase due” attività commerciali e realtà produttive che operano sul territorio farense.Gli interventi sono il risultato di un confronto attivato tra tutte le forze del consiglio comunale al fine di raggiungere un obiettivo comune: il sostegno al tessuto economico e sociale del comune di Fara Sabina.Il 16 marzo il gruppo di opposizione Fara bene comune aveva proposto una serie di sgravi, come quelli sulla Tari, sui quali erano intervenuti a seguire anche Fara 3.0 e Fratelli d’Italia che avevano poi chiesto il suo pubblico gratis per bar e ristoranti. Istanze accolte e rimodulate con quelle del gruppo del sindaco Davide Basilicata arrivando all’approvazione di una serie di misure.Sono diversi gli interventi approvati dalla Giunta nella riunione del 30 aprile. Si inizia con la cancellazione, per l’anno in corso, dell’imposta sulla pubblicità e occupazione di suolo pubblico per quelle attività che sono state chiuse a seguito dei decreti di marzo sull’emergenza Covid-19 e in base ai codici Ateco. A questa si aggiunge la possibilità per le attività stabili di ristorazione, bar, pizzerie di utilizzare in forma gratuita porzioni di suolo pubblico, per tutto il 2020, adiacenti ai rispettivi locali per l’installazione di tavoli, così da poter ampliare la superficie utile per lo svolgimento dell’attività sempre nel rispetto del distanziamento sociale previsto. Terzo punto: sgravio di una quota della Tari 2020 pari a 4 mensilità, per quelle attività che sono state costrette alla chiusura dai decreti sull’emergenza Covid-19.Per fare in modo che la “fase due” si svolga in sicurezza, l’Amministrazione ha predisposto la fornitura gratuita, a tutte le attività economiche e di servizi della città, di termometri digitali per la misurazione della temperatura corporea. Per le attività con alto flusso di utenti è invece prevista la compartecipazione alla spesa per l’acquisto di termo scanner per il 50% dell’importo totale.«Il duplice obiettivo di queste manovre – spiega il sindaco Davide Basilicata - è sia alleggerire o togliere alcune incombenze fiscali alle attività che non hanno potuto lavorare, sia programmare e contribuire, anche economicamente, sulla loro ripartenza garantendo, di pari passo, un livello elevato di sicurezza per tutti i cittadini. Rispetto ai termo scanner, abbiamo intenzione di dotare le strutture pubbliche, anzitutto le scuole, di questi sistemi di monitoraggio della temperatura corporea. In questo caso, verrà predisposto un apposito capitolo di bilancio perché le scuole riaprono a settembre, quindi abbiamo il tempo di approvare il bilancio. Nel caso delle attività economiche invece abbiamo necessità di fare un intervento immediato per essere pronti, già nelle prossime settimane, a dotare le strutture di queste apparecchiature».Approvato in Giunta anche il Fondo per l’emergenza proposto da Fara bene comune e partiti del centrosinistra farense dove confluiranno tutte le dotazioni volontarie dei cittadini per sostenere le categorie fragili e le necessità che sorgeranno nella Fase 2. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità con cui, chi vorrà, potrà effettuare le donazioni.