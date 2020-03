RIETI - I numeri dell’epidemia Covid-19 e un’emergenza coronavirus della quale oggi è difficile vedere la fine impongono l’attivazione di misure in grado di sostenere la popolazione gravata da paure legate alla difficoltà di contenere il diffondersi del virus e alla crisi economica che comincia a mettere a dura prova le famiglie.

È di qualche ora fa, il provvedimento del Governo che stanzia una somma per aiutare i comuni dell’emergenza a fronteggiare la crisi alimentare, attualmente al vaglio dell’Amministrazione comunale.

Misure che, secondo i consiglieri comunali di Fara bene comune, devono essere affiancate, però, da disposizioni più puntuali in grado di dare risposte immediate ai cittadini.

Il 16 marzo, al fine di collaborare con l’Ente nella lotta contro l’emergenza, i consiglieri hanno protocollato in Comune un elenco di proposte che, a loro avviso, devono essere prioritariamente attuate.

Le misure di Fara Bene Comune

1. Riduzione Tari per i commercianti per tutto l’anno 2020.

2. Riduzione Imu per i proprietari di immobili commerciali che agevolano il pagamento dei

canoni per i mesi dell’emergenza Covid-19.

3. Consegna a domicilio dei Farmaci da parte della Farmacia Comunale di Borgo Quinzio

4. Sospensione della riscossione coattiva delle entrate riferita agli anni precedenti per Imu, Tari e

Acqua.

5. Sostegno agli anziani che non sono autosufficienti mediante l’istituzione di un numero verde comunale.

6. Chiusura di parchi giochi, piste ciclabili ed aree verdi utilizzate per l’aggregazione della

cittadinanza.

7. Reintroduzione delle misure di sostegno al Reddito delle Famiglie disagiate

8. Lavaggio e Sanificazione delle Strade

9. Disinfestazione degli spazi adiacenti alle Attività Commerciali aperte (Alimentari, Farmacie, Ferramenta) come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

