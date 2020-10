Coronavirus, una docente e due studenti positivi al polo didattico di Passo Corese

RIETI - Un docente e due studenti positivi, quattro classi del polo didattico domani e dopodomani effettueranno lezioni a distanza in attesa di nuove disposizioni da parte della Asl.

«Tre classi dell'Aldo Moro e una classe del liceo Rocci - dichiara il preside di Moro e Rocci, Giovanni Luca Barbonetti - verranno messe in didattica a distanza precauzionale per due giorni (22 e 23 ottobre), in attesa delle disposizioni della Asl di Rieti, perchè due studenti sono risultati positivi al Covid-19: uno al tampone molecolare e uno al test salivare in attesa di riscontro molecolare. Positiva anche una docente che è assente da 12 giorni. Non vengono a scuola da giorni anche gli alunni contagiati».

In dad preventiva andaranno una classe del liceo Classico e tre classi del Tecnico economico. «Al momento non si parla di quarantena perchè non dovrebbero essere entrati in contatto con gli altri. Disposizioni più precise - conclude Barbonetti - le attueremo nel momento in cui avremo notizie dalla Asl».

