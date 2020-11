Coronavirus: docente positiva al test rapido. Alle elementari di Forano 5 classi in Dad

RIETI - Per cinque classi su sette della scuola elementare di Forano è scattata la didattica a distanza. Una docente, entrata in contatto con la maggioranza degli studenti, è risultata positiva al test antigenico Covid-19.

“Il provvedimento – spiega la preside dell’istituto comprensivo Forum Novum cui fa capo la scuola di Forano - è stato preso in base alle indicazioni della Asl e non riguarda tutte le classi. Due, infatti, continuano a seguire le lezioni in presenza. La disposizione ha un carattere prettamente precauzionale visto che la positività è stata acclarata dal test antigenico ed è quindi necessario attendere l’esito del tampone molecolare cui è stata sottoposta la docente per avere certezza del contagio. Se il test sarà negativo i bambini torneranno immediatamente a scuola in presenza, al contrario si attiveranno le procedure di quarantena e il monitoraggio da parte della Asl”.

