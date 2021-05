Covid: attivo il nuovo centro della Verdirosi, prime dosi di vaccino AstraZeneca La foto del personale in servizio

RIETI - Pronti, via. Alla caserma Verdirosi, dopo l'inaugurazione di ieri mattina, sono iniziate alle 8 le prime somministrazioni delle dosi di vaccino AstraZeneca.

Secondo un calendario già stabilito, si è iniziato con le seconde dosi ai farmacisti che avevano già ricevuto la prima presso il distretto 1 di via delle Ortensie. Ma in agenda ci sono anche molti over e under 60 che riceveranno durante l'ordierna giornata le prime dosi di vaccino anti-Covid.

Tutto sta procedendo per il meglio. Il centro vaccinale alla Verdirosi sarà aperto fino alle 20 di questa sera per poi riaprire domani alle 8.

