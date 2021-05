Covid: sono 7 i nuovi positivi a fronte di 33 guariti. I contagi scendono a quota 230

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (1) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Fara in Sabina (3) – Greccio (1).

Si registrano 33 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Ascrea – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Cittaducale – (3) Fara in Sabina – (5) Greccio – (1) Longone Sabino – (1) Montebuono – (6) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (1) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 368.

Nella giornata odierna il numero di tamponi totali eseguiti presso la rete drive – in della provincia di Rieti e in Ospedale, superano le 90.000 unità (90.246).

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 230.

