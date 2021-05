RIETI - Covid: i contagi scendono sotto quota 400 e non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 15 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (4) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) – Fara in Sabina (1) – Orvinio (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (2) – Scandriglia (2) – Stimigliano (1).

Si registrano 49 nuovi guariti: (11) Rieti – (3) Amatrice – (1) Belmonte in Sabina – (2) Cantalupo – (1) Casperia – (2) Cittaducale – (11) Fara in Sabina – (1) Longone Sabino – (1) Montasola – (1) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (3) Petrella Salto – (2) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Posta – (1) Salisano – (4) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 454. Totale tamponi eseguiti: 86.415.

Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 393.

