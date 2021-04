RIETI - Covid: un altro decesso, ci sono 25 positivi e 51 guariti.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 25 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) – Casperia (1) – Cittaducale (1) – Collevecchio (1) – Fara in Sabina (3) – Leonessa (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (2) – Rocca Sinibalda (1) – Scandriglia (1).

APPROFONDIMENTI ROMA Fiumicino, i passeggeri arrivati dall'India lasciano... RIETI Coronavirus, eseguiti 67 test salivari agli alunni di Borgo Quinzio.... RIETI Rieti, centro vaccinale alla caserma Verdirosi: inaugurazione...

Si registrano 51 nuovi guariti: (5) Rieti – (17) Amatrice - (3) Antrodoco – (1) Cantalice - (2) Cantalupo in Sabina – (1) Castel S. Angelo – (5) Cittaducale - (1) Cittareale - (1) Colli sul Velino – (1) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (1) Monteleone Sabino – (1) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Stimigliano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 528. Numero totale tamponi eseguiti: 79.462.

Si registra un decesso: un uomo di 69 anni (reparto Terapia Intensiva Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 661.

© RIPRODUZIONE RISERVATA