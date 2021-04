Covid: c'è un nuovo decesso. I positivi sono 42 a fronte di 48 guariti

RIETI - Covid: un nuovo decesso, ci sono inoltre 42 positivi a fronte di 48 guariti.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 42 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (4) – Amatrice (1) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (1) – Cittaducale (1) – Concerviano (1) – Fara in Sabina (13) – Montasola (1) – Montopoli in Sabina (3) – Paganico in Sabina (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (8).

Si registrano 48 nuovi guariti: (9) Rieti – (1) Casaprota – (4) Cittaducale – (2) Collevecchio – (2) Contigliano – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (4) Montebuono – (3) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Bustone – (4) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri – (3) Scandriglia – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 412. Numero totale tamponi eseguiti: 77.556.

Si registra un decesso: un uomo di 88 anni (reparto Malattie Infettive OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 739.

