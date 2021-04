Covid: due nuovi decessi, 54 positivi e 77 guariti con il totale dei contagi che scende sotto quota 800

RIETI - Covid: due decessi, 54 nuovi positivi e 77 guariti. Il totale dei contagiati scende sotto le 800 unità.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 54 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (7) – Amatrice (1) – Antrodoco (4) – Borgorose (2) – Cantalupo in Sabina (3) – Caste S. Angelo (1) – Cittaducale (4) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (4) – Cottanello (2) – Fara in Sabina (7) – Greccio (1) – Labro (1) – Leonessa (2) – Pescorocchiano (2) – Petrella Salto (4) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Salisano (1) – Selci (1).

Si registrano 77 nuovi guariti: (31) Rieti – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (2) Casperia – (2) Cittaducale – (3) Colli sul Velino – (1) Contigliano – (18) Fara in Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Montebuono – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Nativo – (2) Rivodutri – (2) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Toffia – (4) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 666. Numero totale tamponi eseguiti: 75.490.

Si registra due decessi: una donna di 80 anni (reparti Covid OGP Rieti), un uomo di 88 anni (struttura ospedaliera Viterbo).

Totale positivi in provincia di Rieti: 795.

