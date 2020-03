RIETI - «La scelta di Cotral di passare all’orario non scolastico in un periodo di emergenza l’ascia l’amaro in bocca».



I pendolari reatini non ci stanno e, per bocca del presidente del Comitato, Massimiliano Nicodemo, dicono no alla diminuzione delle corse. Una scelta comunicata dall’azienda dopo l’ufficializzazione della chiusura delle scuole in piena emergenza coronavirus e che, da via Alimena, difendono con convinzione: «E’ troppo presto per dare giudizi. Siamo pronti a valutare interventi se necessario».



