RIETI - Tre minuti e mezzo per raccontare quasi tre settimana di isolamento ai tempi del Coronavirus. E' il senso di «Contigliano ai tempi del contagio», video che il Comune di Contigliano ha pubblicato oggi, nel quale si raccontano per immagini i giorni vissuti in zona rossa. Riprese realizzate con un drone che volava sopra le strade deserte del paese, alterante a foto dei luoghi simbolo del paese, che scorrono mentre in sottofondo passano le note di Mattia Battistini.

E alla fine anche una dedica speciale. «Raccogliamo la testimonianza visiva dei territori di Contigliano al tempo del contagio - ha spiegato il sindaco Paolo Lancia - Le immagini narrano delle strade e dei nostri luoghi deserti, nei giorni più difficili di questa lunga drammatica prova. Grazie a Gino Rera, Monica Aleandri, Alessandro Aleandri per le immagini aeree. Grazie a Simone Salustri e Sara Marchili per il lavoro di montaggio. Le visioni trascorrono sul canto immortale di Mattia Battistini: su queste note la nostra dedica, a Steve Mc Curry, che ha voluto inserire alcune fotografie di Contigliano, nel suo magnifico Tribute to Italy».

Il video è stato pubblicato nel pomeriggio di domenica sulla pagina facebook del Comune di Contigliano.

