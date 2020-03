Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore, si evidenzia 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19, in sorveglianza domiciliare presso la propria abitazione, nel comune di Rieti.Con il paziente positivo rilevato questa mattina, salgono a 8 i soggetti positivi al test Covid 19.In particolare: 3 soggetti residenti nel comune di Fara in Sabina: 2 in sorveglianza domiciliare e 1 ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. In quest’ultimo caso, si precisa che il paziente, già portatore di patologie pregresse, è in condizioni cliniche stazionarie. 3 soggetti residenti nel comune di Rieti, 1 soggetto residente nel comune di Cantalupo e 1 soggetto residente nel comune Poggio Bustone.Risultano in sorveglianza domiciliare 137 soggetti: di questi, 131 sono asintomatici, mentre 6 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. 13 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.Presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, sono ricoverati 3 soggetti con sospetto Covid 19.Gli operatori del Servizio di igiene pubblica della Asl di Rieti, seguendo scrupolosamente i protocolli attivati dal ministero della Salute e le disposizioni della Regione Lazio, monitorano giornalmente tutti i casi descritti sul territorio ed effettuano le procedure di verifica su eventuali casi sospetti.In queste ore, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti e l’Unità di Crisi Covid 19, come previsto dalle disposizioni in vigore e sulla base delle indicazioni di prevenzione e sanità pubblica, stanno procedendo alla sanificazione dei locali del Distretto 2 di Passo Corese e del Poliambulatorio di Poggio Mirteto al fine di tutelare la totale salubrità degli ambienti. Le attività saranno sospese per lo stretto necessario.