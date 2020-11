Coronavirus, doppio caso di positività: classe in quarantena alla primaria di Santa Rufina, scuola chiusa lunedì

RIETI - Dopo i casi nelle classi di Grotti e Cittaducale, il virus ferma anche la scuola primaria di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale.

In quarantena la classe V B, che nelle prossime ore avvierà le indagini epidemiologiche, a seguito della positività di una insegnante.

Successivamnete si è aggiunta un'altra positività per cui il plesso sarà chiuso come comunic ail sindaco Leonardo Ranalli in una nota: «Essendosi registrato un nuovo caso di positività presso la Primaria di Santa Rufina, che si aggiunge a quello precedentemente comunicato, la dirigenza scolastica ha informato l'Amministrazione che lunedì 23 novembre l'intero plesso resterà chiuso. La dirigenza stessa e la Asl daranno le direttive sul proseguio della settimana nelle prossime ore. Anche questa volta ho ritenuto dare tempestiva comunicazione per consentire alle famiglie di organizzarsi al meglio».

Ogni giorno l'Amministrazione di Cittaducale informa i cittadini sulla situazione nel Comune attraverso un bollettino diffuso tramite la pagina Facebook Cittaducaleinforma: per quanto riguarda il bollettino giornaliero della Asl, nella giornata odierna si registrano nove nuovi positivi e due guariti.

Lunedì intanto a Cittaducale capoluogo i bambini dell'infanzia, tutti risultati negativi a seguito di tampone, tornano sui banchi.

Il sindaco Ranalli torna a chiedere a tutti la massima attenzione, affinchè la guardia rimanga sempre alta.

Ultimo aggiornamento: 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA