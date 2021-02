Coronavirus, classe dell'infanzia di Borgo Quinzio in quarantena precauzionale

RIETI - Da questa mattina una sezione della scuola dell’infanzia di Borgo Quinzio - appartenente all'istituto comprensivo di Fara Sabina - si trova in quarantena precauzionale. Il provvedimento della Asl è scattato all’indomani della positività al test Covid rapido riscontrata in una maestra. Si attende nelle prossime ore l’esito del tampone molecolare cui si è sottoposta l’insegnante, in base al quale l’equipe Covid scuole della Asl stabilirà i prossimi passi da compiere. La scuola resta aperta per bambini e personale non interessati dalla quarantena.

