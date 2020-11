Coronavirus, a Cittaducale bambino positivo: la scuola dell'infanzia chiusa fino a venerdì

RIETI - A Cittaducale è rimasto chiuso oggi, 17 novembre, l'intero plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei. Un caso di positività di un bambino della scuola dell’infanzia ha imposto l’interruzione delle lezioni, con conseguente sanificazione straordinaria.

«Per motivi di sicurezza - spiegano il Sindaco, Leonardo Ranalli, e l'Assessore Veronica Sequino - abbiamo proceduto con la chiusura del plesso, mentre l'equipe Covid della Asl ha avviato l'esame epidemiologico con gli studenti, il personale docente e non docente da mettere eventualmente in quarantena».

«La scuola dell’infanzia - fa sapere il primo cittadino - resterà chiusa per tutta la settimana in modo da consentire l’esame epidemiologico avviato dalla Asl anche per alcuni collaboratori. Gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado invece, torneranno a scuola regolarmente a partire da domani, 18 novembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA