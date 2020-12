Coronavirus, il circolo farense di Fratelli d'Italia promuove la campagna solidale "Nessuno resti solo"

RIETI - La prima raccolta solidale è stata promossa ad aprile 2020, nel cuore dell’ondata inziale della pandemia. E oggi i membri del direttivo di Fratelli d’Italia, guidati dal coordinatore e vicesindaco di Fara Sabina, Simone Fratini, tornano a mobilitarsi per aiutare le persone in difficoltà.

“Mai come oggi tanta nostra gente ha bisogno di aiuto anche per poter soddisfare i propri bisogni primari – spiegano dal direttivo farense di FdI - La Croce Rossa, La Caritas e le associazioni di volontariato presenti stanno facendo tantissimo e la nostra comunità dà quotidianamente grande prova di generosità ed altruismo aiutando il prossimo in ogni maniera. Tuttavia c’è chi vorrebbe e potrebbe contribuire, ma non ha tempo o modo di farlo. Per questo motivo ci mettiamo ancora a disposizione aiutare le famiglie farensi in difficoltà mediante la creazione di punti di raccolta all'esterno dei negozi di generi alimentari del nostro territorio e mettendo a disposizione la nostra sede per chiunque volesse donare vivande a lunga scadenza o dispositivi di protezione. Tutto ciò che verrà raccolto sarà consegnato alla Croce Rossa e alle parrocchie del comune che sapranno come ed a chi distribuire le derrate. I nostri volontari saranno facilmente identificati da un pettorina con la scritta #nessunorestisolo”.

Chi vorrà, potrà anche consegnare i generi alimentari da donare nella sede del circolo, in via XXIV Maggio a Passo Corese, aperta tutti i giorni.

