RIETI - Acquasantiere vuote, ostie distribuite sulle mani, segno della pace sospeso così come le lezioni din catechismo. Da oggi cambia il modo di svolgimento delle messe in tutte le parrocchie della diocesi per adeguarsi alle norme di prevenzione e soluzione dei problemi legati al Coronavirus.Per questi motivi la Chiesa di Rieti ha disposto per le parrocchie del territorio alcune misure precauzionali: svuotare le acquasantiere, distribuire la comunione sulla mano, sospendere il segno di pace. Queste attenzioni, già suggerite ai parroci nei giorni seguenti, divengono da oggi obbligatorie.«Assicurando il rispetto di tali indicazioni in tutte le attività pastorali e formative - si legge in una nota della Diocesi - il vescovo Domenico invita a promuovere gli appuntamenti di preghiera e di incontro che caratterizzano il tempo della Quaresima e a rafforzare nella Messa domenicale il momento della festa e dell’incontro tra le generazioni. Quanto al catechismo e le attività collettive, legate soprattutto ai ragazzi, sono sospese fino a cessate esigenze. Ai sacerdoti e ai laici impegnati viene affidato il compito di continuare a tessere con fede, passione e pazienza il tessuto delle comunità.La Chiesa di Rieti, in unione con quella italiana - si legge ancora nella nota - assicura la vicinanza della preghiera a quanti sono colpiti e ai loro familiari; agli anziani, esposti più di altri alla solitudine; ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, al loro prezioso ed edificante servizio; a quanti sono preoccupati per le pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico; a chi ha responsabilità scientifiche e politiche di tutela della salute pubblica».