Coronavirus, caso di variante inglese in una classe della primaria di Passo Corese

RIETI - Caso di variante inglese in una classe prima della scuola elementare di Passo Corese. La comunicazione è stata inviata ieri, 22 marzo, dall’equipe Covid della Asl di Rieti alla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo di Fara Sabina e di conseguenza diffusa alle famiglie. Tutti le persone che hanno avuto contatti con il positivo tra il primo e il 6 marzo dovranno sottoporsi a tampone, in base al protocollo utilizzato nei casi di infezione da variante.

«Trattandosi di variante inglese – si legge infatti nella nota della Asl – è fortemennte consigliata l’esecuzione del tampone per i contatti del primo, 2, 3, 4, 5, 6 marzo 2021. Il tampone verrà effettuato in dato 24 marzo 2021 presso il drive – in di Osteria Nuova dalle ore 10 muniti di tessera sanitaria».

