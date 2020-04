RIETI - Nuova positività a Cantalupo in Sabina. Si tratta dello storico titolare di Ciani Supermercato, ora chiuso per sanificazione. L’uomo, che non frequenta il negozio da molto tempo, dal 23 aprile, come si legge in un post pubblicato dal figlio su Facebook, è ricoverato all’ospedale di Terni, dove era andato per curare altre patologie.

«Giuseppe Ciani, inizialmente è stato sottoposto a tre tamponi risultando sempre negativo al Covid-19 – si legge nel post redatto da Antonio Ciani e pubblicato nella tarda serata di mercoledì 29 aprile – Sottoposto a ulteriore controllo il 28 aprile, il 29 (ieri, ndr) è risultato positivo. Fortunatamente sta in fase di guarigione ed è fuori pericolo. Nel superiore interesse della salute pubblica sono state attivate tutte le procedure sanitarie mediante comunicazione alle autorità competenti. Il 30 aprile (oggi, ndr) verrà disposta la sanificazione dei locali. Si rimarrà in attesa delle disposizioni dell’autorità sanitaria e si comunicherà la riapertura».



