Coronavirus, sono diventati 6 i calciatori del Rieti positivi

RIETI - Sono diventati sei i calciatori positivi al coronavirus all’interno del gruppo squadra del Football Club Rieti, di cui cinque con sintomi e uno asintomatico. In termini tecnici, in questo momento si potrebbe parlare di “cluster già noto” anche se la maggior parte dei giocatori della prima squadra avevano già lasciato la città da tempo per affrontare il periodo di quarantena fiduciaria (scattata nell’immediatezza della scoperta del primo positivo) nelle loro zone di residenza.

