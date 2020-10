Coronavirus: a breve nuovo drive-in a Passo Corese

RIETI - Nel giro di un paio di settimane, al massimo, la Asl di Rieti attiverà a Passo Corese un nuovo drive-in dove verranno i tamponi naso-faringei molecolari per il Covid-19. Un’altra postazione dovrebbe essere attivata anche a Osteria Nuova, nel comune di Poggio Moiano. La richiesta era arrivata diretta dalla Regione che sta intensificando gli screening e i test di rilevamento del Coronavirus su tutto il territorio provincia.

L’esigenza, specie nel secondo comune della provincia di Rieti, era emersa con forza in concomitanza con la ripresa delle scuole e il proliferare di richieste, da parte dei pediatri di sottoporre a tampone soprattutto i più piccoli in concomitanza con l’insorgere dei primi stati influenzali. La vicinanza con il drive-in di Capena aveva fatto sì che molti sabini si riversassero nella postazione allestita dalla Asl romana. Causando attese chilometriche di svariate ore e disagi per i cittadini costretti a spostarsi fuori comune e fuori provincia.

Ultimo aggiornamento: 11:37

